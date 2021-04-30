Bugün kaça kadar yasak var? 30 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Genelge ile duyuruldu

Tam kapanma süresince sokak hayvanlarının beslenmelerine özel önem verilecek, bu kapsamda Vali/Kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon tesis edilerek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınacak, bu amaçla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması sağlanacaktır.

Tam kapanma süresince vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmış olup, aziz milletimize bu süreçte gösterecekleri sabır ve fedakarlıktan dolayı teşekkür ederiz.