Bugün marketler kaça kadar açık? Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam kapanma dönemine geçildi. Kısmi kapanmanın ardından başlayan tam kapanma süreci ile birlikte marketlerin de çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Bu gelişmelerin ardından 'tam kapanmada marketler kaçta kapanacak?' gibi sorular gündeme geldi. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? 30 Nisan Cuma tam kapanma marketler saat kaçta kapanacak? İşte cevaplar...

TAM KAPANMADA MARKETLER KAÇTA KAPANACAK?

29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek tam kapanma sürecinde marketler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak.

Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelliler haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPALI

Belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.