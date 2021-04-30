Bugün marketler kaça kadar açık? 30 Nisan Cuma tam kapanma marketler saat kaçta kapanacak?
Bugün marketler kaçta kapanacak? Türkiye'de 17 günlük tam kapanma süreci başladı. Yurt genelinde uygulanan tam kapanma sokağa çıkma yasağı ile birlikte gözler marketlerin çalışma saatlerine çevrildi. Market ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, bugün marketlerin kaça kadar açık olduğunu araştırıyor. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? 30 Nisan Cuma tam kapanma marketler saat kaçta kapanacak? İşte haberin detayları...
Bugün marketler kaça kadar açık? Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam kapanma dönemine geçildi. Kısmi kapanmanın ardından başlayan tam kapanma süreci ile birlikte marketlerin de çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Bu gelişmelerin ardından 'tam kapanmada marketler kaçta kapanacak?' gibi sorular gündeme geldi. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? 30 Nisan Cuma tam kapanma marketler saat kaçta kapanacak? İşte cevaplar...
TAM KAPANMADA MARKETLER KAÇTA KAPANACAK?
29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek tam kapanma sürecinde marketler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak.
Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelliler haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.
ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPALI
Belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.
TAM KAPANMADA KAFE, LOKANTALAR VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.
Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.
Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
TAM KAPANMADA FIRINLAR AÇIK MI?
Vatandaşlar ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar hariç araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak ve uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.
ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERE ZORUNLU HALLER DIŞINDA İZİN VERİLMEYECEK
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Buna karşın, zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşunca görevlendirilmiş olan kamu görevlileri kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacak.
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik onaylanarak cenaze yakınlarına seyahat izin belgesi oluşturulacak.
Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuran vatandaşlardan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek ve Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak gerçekleştirilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün marketler kaça kadar açık? 30 Nisan Cuma tam kapanma marketler saat kaçta kapanacak?
- Son dakika: Tam kapanma destek ödemeleri açıklandı! Yeni destek programı içeriği neler? Kimler faydalanacak?
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan açıkladı
- Tam kapanmada nereler açık, yasaktan kimler muaf? Sokağa çıkma yasağında hangi iş yerleri açık olacak?
- Diyanet son dakika: 30 Nisan Cuma namazı var mı? Tam kapanmada camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?
- Bugün kaça kadar yasak var? 30 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Genelge ile duyuruldu
- Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Çalınan Instagram hesabı geri alma yolları...
- La Casa De Papel için flaş iddia... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı...
- Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları bitmiyor! Bu kez o isim topun ağzında! Kafaları karıştıran hamle...
- Uzman isimden korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul depremi için büyüklük beklentisi...
- İkinci el fiyatları için kritik açıklama... Devam ederse fiyatlar artacak! Uzman isimler uyardı...
- Faizler inişe geçti, iştahlar kabardı! Araba almak isteyenlere müjde! Toyota, Renault, Fiat, Mercedes, Opel, Peugeot...