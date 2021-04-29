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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kısıtlama paylaşımında 'bayram' vurgusu

yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri için 17 günlük tam kapanmaya gitti. 29 Nisan saat 19'da başlayan tedbir amaçlı kısıtlamalar 17 Mayıs saat 05'e kadar sürecek. Sağlık Bakanı ise kısıtlamayla ilgili bir mesaj paylaştı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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81 il genelinde yeni tip koronavirüs tedbileri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kısıtlama uygulanacak.

Günlük 60 binleri aşan ve 400'e yaklaşan vefat sayılarının önüne geçebilemek için alınan ilk olaran Ramazan ayının ilk 2 haftasında kısmi kapanmaya giden Türkiye 17 Nisan itibariyle tam kapanma uygulayacak.

"BAYRAM, BAYRAM OLSUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam saat 19 itibariyle ülke genelinde başlayan kısıtlamalarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında; "17 günlük mücadelemiz başladı. Bayram, Bayram olsun." ifadelerini kullandı.

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