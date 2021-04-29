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Tam kapanma öncesi çalışanlar için kritik açıklama! e-Devlet'ten alınabilecek! İçişleri Bakanı Soylu duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün başlayacak ve 17 gün sürecek tam kapanma öncesinde çalışanlar için kritik açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağında çalışmak zorunda olanlara e-Devlet üzerinden izin belgesi verileceği duyuruldu. e-Başvuru aracılığıyla verilen izin belgesi sayfasına yeni buton eklendiğini duyuran Bakan Soylu, vatandaşların e-Başvuru bölümüne girmeden, seyahat izin belgesine direkt girebilecekleri bir alan açtıklarını açıkladı.
Giriş Tarihi: 29.04.2021 10:36Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 10:49