Tam kapanma öncesi çalışanlar için kritik açıklama! e-Devlet'ten alınabilecek! İçişleri Bakanı Soylu duyurdu

İçişleri Süleyman Soylu, tam kapanmada çalışmak zorunda olanları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Soylu, tam kapanma döneminde seyahat izin belgeleri ile ilgili şunları söyledi:

"Yeni bir şey daha söyleyeyim; dünyanın da hayran olduğu bir e-Devlet sistemimiz var. Bakanlığımız e-Devlet sisteminde en iyi noktalardan birisindedir. Burada e-başvuru sistemimizde 'seyahat izin belgesi' bölümü bulunuyordu. Bugün vatandaşlarımıza kolaylık olsun diye İçişleri Bakanlığında e-başvuru bölümüne girmeden, seyahat izin belgesine direkt girebilecekleri bir alan açtık."