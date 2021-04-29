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Haberler Galeri Tam kapanma öncesi çalışanlar için kritik açıklama! e-Devlet'ten alınabilecek! İçişleri Bakanı Soylu duyurdu

Tam kapanma öncesi çalışanlar için kritik açıklama! e-Devlet'ten alınabilecek! İçişleri Bakanı Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün başlayacak ve 17 gün sürecek tam kapanma öncesinde çalışanlar için kritik açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağında çalışmak zorunda olanlara e-Devlet üzerinden izin belgesi verileceği duyuruldu. e-Başvuru aracılığıyla verilen izin belgesi sayfasına yeni buton eklendiğini duyuran Bakan Soylu, vatandaşların e-Başvuru bölümüne girmeden, seyahat izin belgesine direkt girebilecekleri bir alan açtıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 10:49
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Tam kapanma öncesi çalışanlar için kritik açıklama! e-Devlet'ten alınabilecek! İçişleri Bakanı Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün akşam başlayan tam kapanma ve bu kapsamda uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile seyahat kısıtlaması süresince izinlerin alınabilmesi için önemli son dakika değişiklikleri yapıldığını ve bunlar için e-devlet sistemi üzerinden yeni butonlarla erişim sağlandığınnı açıkladı.

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Tam kapanma öncesi çalışanlar için kritik açıklama! e-Devlet'ten alınabilecek! İçişleri Bakanı Soylu duyurdu

İçişleri Süleyman Soylu, tam kapanmada çalışmak zorunda olanları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Soylu, tam kapanma döneminde seyahat izin belgeleri ile ilgili şunları söyledi:

"Yeni bir şey daha söyleyeyim; dünyanın da hayran olduğu bir e-Devlet sistemimiz var. Bakanlığımız e-Devlet sisteminde en iyi noktalardan birisindedir. Burada e-başvuru sistemimizde 'seyahat izin belgesi' bölümü bulunuyordu. Bugün vatandaşlarımıza kolaylık olsun diye İçişleri Bakanlığında e-başvuru bölümüne girmeden, seyahat izin belgesine direkt girebilecekleri bir alan açtık."

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Tam kapanma öncesi çalışanlar için kritik açıklama! e-Devlet'ten alınabilecek! İçişleri Bakanı Soylu duyurdu

Bakan Soylu son dakika açıklamalarında yeni uygulamayla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Seyahat izin belgesine girecekler, kimlerin bundan istifade edebileceği orada butonlarda belli zaten. Buna yönelik olarak da seyahat izin belgesi alınabilecek. Kim bu şehirlerarası seyahat muafiyetinden faydalanabiliyorsa orada yazıyor zaten.

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Tam kapanma öncesi çalışanlar için kritik açıklama! e-Devlet'ten alınabilecek! İçişleri Bakanı Soylu duyurdu

10 KİŞİYE KADAR İZİN VEREBİLEN SİSTEM

Aynı zamanda cenazeyle ilgili de yeni bir buton açtık. Eskiden seyahat izin belgesi içerisine defin belgesi koyularak yapılıyordu. Şimdi ona da gerek yok. Kendi adınızı, cenazenizin ismini, T.C. kimlik numarasını yazıyorsunuz, bizim sistemimiz direkt Sağlık Bakanlığı sisteminden alarak hemen 10 kişiye kadar otomatik olarak izin veriyor. 10 kişiden sonrası seyahat izin kurullarından alınabilir."

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Tam kapanma öncesi çalışanlar için kritik açıklama! e-Devlet'ten alınabilecek! İçişleri Bakanı Soylu duyurdu

ÇALIŞMA İZİN BELGELERİ E-DEVLET'TEN ALINABİLECEK

İçişleri Bakanı Soylu ayrıca kısıtlamadan muaf sektörlerde çalışanların işe gidip gelme sürecinde izin belgelerini nasıl alacaklarına ilişkin soru üzerine de markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar için de süreci kolaylaştırdıklarını vurguladı.