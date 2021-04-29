29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eczanelere tam kapanma düzenlemesi! Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...

Eczanelere tam kapanma düzenlemesi! Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...

Eczaneler sokağa çıkma yasağında açık mı, kapalı mı? Türkiye'de tam kapanma sürecine geçiliyor. 17 gün sürecek tam kapanma kapsamında, genelgede yayımlanan istisna yerler hariç tüm iş yerleri kapalı olacak. Bu gelişmelerin ardından gözler eczanelere çevrilmişti. Tam kapanmaya saatler kala eczanelerin çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. Peki, sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kapalı mı? Tam kapanmada eczanelerin çalışma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.04.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 12:20
  • 1
  • 10
Eczanelere tam kapanma düzenlemesi! Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...

Eczaneler tam kapanmada çalışacak mı? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "tam kapanma" sürecine geçiliyor.sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde eczanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Tam kapanmaya saatler kala, İstanbul Eczacı Odası'ndan mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiği açıklandı. Peki, sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kapalı mı? Tam kapanmada eczanelerin çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Eczanelere tam kapanma düzenlemesi! Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...

TAM KAPANMADA ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde resmi tatiller hariç eczaneler açık olacak. Resmi tatiller ve hafta sonları nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

  • 3
  • 10
Eczanelere tam kapanma düzenlemesi! Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...

ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

  • 4
  • 10
Eczanelere tam kapanma düzenlemesi! Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...

NÖBETÇİ ECZANELER HANGİLERİ?

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 10
Eczanelere tam kapanma düzenlemesi! Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...

ANKARA VE KIRIKKALE'DE ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ
Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 81 ilin valiliğine "kısmi kapanma" konulu genelge gönderildiği hatırlatıldı.

Ülke genelinde uygulanmaya başlanan iki haftalık kısmi kapanmada, Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri hafta içi 08.30-18.00 ve cumartesi 09.30-17.00 olarak düzenlendi.