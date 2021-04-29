Eczanelere tam kapanma düzenlemesi! Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...

Eczaneler sokağa çıkma yasağında açık mı, kapalı mı? Türkiye'de tam kapanma sürecine geçiliyor. 17 gün sürecek tam kapanma kapsamında, genelgede yayımlanan istisna yerler hariç tüm iş yerleri kapalı olacak. Bu gelişmelerin ardından gözler eczanelere çevrilmişti. Tam kapanmaya saatler kala eczanelerin çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. Peki, sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kapalı mı? Tam kapanmada eczanelerin çalışma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.04.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 12:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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