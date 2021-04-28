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Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

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Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Uzman Onbaşı Gökçe için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI HÜSAMETTİN GÖKÇE'NİN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin ailesine şehadet haberi verildi.

Amasya Vali Yardımcısı Turgay İlhan, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve beraberindekiler, 22 yaşındaki Gökçe'nin şehadet haberini, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde oturan anne Semra, baba Cemalettin Gökçe'ye verdi.


Amasya Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin bekar ve 2 kardeşinin olduğu öğrenildi.

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