Gezi davasında flaş detaylar! Sanıklar bir bir itiraf etti

BAŞBAKANLIK ÇALIŞMA OFİSİ'NİNDE EYLEME KATILDI

Güray Sözmen'in, 1 Haziran 2013 tarihinde saat:16.26'da Beşiktaş Başbakanlık Çalışma binası yakınında bir kısım arkadaşlarıyla "Tayyip pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" şeklinde slogan attıkları ve eyleme katıldığı tespit edildi.

"KAMERALARIN ÖNÜNDE BİRİLERİNİN ÖLMESİ GEREKİR"

Güray Sözmen'in, bir telefon görüşmesinde toplumun galeyana gelebilmesi için kameraların da görüntülediği şekilde olay mahallinde birilerinin ölmesi gerektiği şeklinde görüşme yaptığı tespit edildi.

"HALKIN DEVRİMİ BU… DHKP-C'NİN DEVRİMİ BU"

Güray Sözmen'in, bir başka telefon görüşmesinde Taksim olaylarını kastederek, "Halkın devrimi bu. DHKP-C'nin devrimi bu" şeklinde görüşme yaptığı, 8 Ağustos 2013 tarihinde Z.G. ile yaptığı görüşmede; "Çarşı'yı direndirdik artık fitili ateşledik" şeklinde konuştuğu tespit edildi.

"GIRGIR AMAÇLI KONUŞTUM" DEDİ, BERAAT ETTİ

Güray Sözmen savunmasında; insanlara hava atmak için olayların içinde aktif olarak yer almış gibi telefon görüşmelerini yaptığını iddia etti. Sözmen, R.A. ile yaptığı telefon görüşmesinin gırgır amaçlı olduğunu, söz konusu görüşmelerde polisle çatışacağını ve çok sağlam saldıracakları şeklindeki ibarelerinin şakavari olduğunu iddia etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi; Güray Sözmen'in, söz konusu eylem ve telefon görüşmelerine rağmen beraatine karar verdi.

YALNIZ, İNŞAATTA KULLANILACAK DOZERİ VE POLİS TOMALARINDAN BİRİNİ ELE GEÇİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ ANCAK BERAAT ETTİ

Sanık Koray Yalnız: Gezi kalkışmasına aktif olarak katıldı. Evinde yapılan aramada 1 adet Bropings ibareli 9 mm çaplı tabanca, 1 adet 7.65 mm MAB marka tabanca, 7 adet 7.65 mm mermi ele geçirildi.

Koray Yalnız'ın, yaptığı telefon görüşmelerinde Taksim semtinde eylem hazırlığında bulunduklarını, Başbakanlık Çalışma Ofisi önünde eylem yaptıklarını, Beşiktaş Stadı önündeki inşaatta kullanılacak dozeri ele geçirdiklerini, polis tomalarından birini ele geçirdiklerini ve polisi kovaladıklarını, olaylar sırasında bir polisinin kolunun kırıldığını konuştukları tespit edildi.

YILMAZ'DAN, "KIZ ARKADAŞINA HAVA ATTIM" İDDİASI

Koray Yalnız savunmasında, eylemlere fiili katıldığı hususundaki anlatımın kız arkadaşına hava atmaya yönelik olduğunu söylediği iddia edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi; Koray Yalnız'ın, söz konusu eylem ve telefon görüşmelerine rağmen beraatine karar verdi.

ERGENÇ GEZİ KALKIŞMASINDA ARKASINA ALDIĞI KİTLEYİ BAŞBAKANLIK ÇALIŞMA OFİSİ'NE YÖNLENDİRDİ

Sanık Numan Bülent Ergenç: Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin işgal edilmesine yönelik eylemi organize eden kişilerden olduğu tespit edildi. Numan Bülent Ergenç'in, arkasına aldığı kitleyi Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne yönlendirdiği ve olay anını gösterir resimler bulunduğu bildirildi.

EV ARAMASINDA ELE GEÇİRİLENLER

Numan Bülent Ergenç'in ev aramasında; Gezi kalkışmasında kullanılan gaz maskeleri, koruyucu gözlük, cep telefonları, 1 adet 7.65 çaplı dolu fişek, 1 adet Fabrıqeane ibareli 9 mm çaplı tabanca, şarjör, bu tabancaya ait 46 adet muhtelif marka fişek ele geçirildiği tespit edildi.

ERGENÇ: "KEMALİST MEMALİST ABİ YAKSINLAR"

Numan Bülent Ergenç'in, 11 Haziran 2013 tarihinde M. isimli şahısla yaptığı konuşmada, "Kemalist memalist abi yaksınlar" dediği tespit edildi.

"GÖSTERİLERDE POLİSLERLE ÇATIŞMA HALİNDEYİZ"

Numan Bülent Ergenç, 15 Haziran 2013 tarihinde saat:21.41'de yaptığı bir kişiyle yaptığı telefon görüşmesinde, Taksim Gezi Parkı'ndaki gösterilerde polislerle çatışma halinde olduklarını, polisin kendisini teşhis ettiğini ve yakalanmamak için araştırma halinde olduğunu, Cem Yakışkan'ın da polis tarafından teşhis edildiği konuştukları tespit edildi.

KİTLEYİ GALEYANA GETİRMEK İÇİN KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN ŞAHSIN SİVİL POLİS OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Numan Bülent Ergenç'in, kitleleri Taksim Meydanı'na yönlendirdiği, bir başka grupla üyeleri ile tartışırken bıçak darbesiyle yaralandığı, gözaltına alınan bir kısım şahıslara yönelik talimat verilerek nasıl ifade vermeleri gerektiği hususunda yönlendirme yaptığı, hatta kitleyi galeyana getirmek için kendisini bıçaklayan şahsın sivil polis olduğunu söyleyerek kitleyi harekete geçirmeye çalıştıkları tespit edildi.

Numan Bülent Ergenç'in, Çorlu ilçesinde benzer eylemleri yapan M. isimli şahsa telefonda talimat vererek kendilerine yakın ya da uzak kitle ayırımı yapılmaksızın etrafı yakıp yıkmalarını telkin ettiği, gaz maskelerinin bir kısmını göstericilere dağıttığı, alandan kaçmak isteyenlerin kaçışının engellenmesi konusunda örgüt elemanlarına talimat verdiği tespit edildi.