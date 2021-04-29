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Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler Covid-19 salgınının biteceği tarihi duyurdu

'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının bitmesi ön gördükleri tarihi açıkladı. Flaş gelişmenin ayrıntıları haberimizde...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler Covid-19 salgınının biteceği tarihi duyurdu

'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının 2022 sonuna kadar süreceği değerlendirmesinde bulundu.

"VİRÜS SINIR TANIMIYOR"

Wieler, 'de düzenlenen basın toplantısında, virüsün ortaya çıkmasından bu yana Almanya'da yaklaşık 3,35 milyon vaka tespit edildiğini hatırlatarak, "Virüs sınır tanımıyor. Salgın ile mücadele ancak tüm dünyada kontrol altına alınması durumunda başarılı olur." ifadesini kullandı.

Kovid-19 için geliştirilen aşıların virüsü ortadan kaldırmasa bile durumun daha da kötüye gitmesini önleyeceğini kaydeden Wieler, Almanya'da çok aşı yapıldığına ancak yine de aşı yapılması gereken pek çok insanın olduğuna dikkati çekti.

Wieler, "Salgınının 2022 yılı sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Öte yandan ülkede ilk kez bir günde bir milyondan fazla aşı yapıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün 1 milyon 88 bin kişinin aşı olduğu ve toplamda 27 milyon 803 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtildi.

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