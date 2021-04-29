Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler Covid-19 salgınının biteceği tarihi duyurdu

Kovid-19 için geliştirilen aşıların virüsü ortadan kaldırmasa bile durumun daha da kötüye gitmesini önleyeceğini kaydeden Wieler, Almanya'da çok aşı yapıldığına ancak yine de aşı yapılması gereken pek çok insanın olduğuna dikkati çekti.