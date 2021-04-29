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Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

Başkan , 'nin 105'inci yıl dönümünde şehitleri andı. Başkan Erdoğan mesajında, "Milletimizin yazmış olduğu eşsiz bir destan olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılında kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "Milletimizin yazmış olduğu eşsiz bir destan olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılında kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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