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Van'da annelerin evlat nöbeti! HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 29'a yükseldi

'da çocuklarının örgütü tarafından dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 29'a yükseldi. Van'da 9 hafta önce 7 ailenin katılımıyla başlattıkları eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini anlatan Dayan, "Kısa sürede birçok aile eylemimize katıldı. Her hafta da sayımız yükseliyor. Bugün 29 aile olduk. Annelerin sesi artık tüm dünyada duyulacak." dedi.

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Giriş Tarihi: 22.04.2021
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Van'da annelerin evlat nöbeti! HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 29'a yükseldi

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlatlarımızı istiyoruz", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Kahrolsun PKK" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak bina önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

İl binası önünde toplanan partililere tepki gösteren bir anne fenalık geçirdi, 2014'te terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan anne Saliha Mert ise uzun süre evladının fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

"ANNELER EVLATLARINI KİMSEYE PİYON EDEMEZ"

Kızı Şilan Dayan'ın 17 yaşındayken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Atiye Dayan, 6 yıldır evladının özlemiyle yaşadığını anlattı.

Van'da 9 hafta önce 7 ailenin katılımıyla başlattıkları eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini anlatan Dayan, "Kısa sürede birçok aile eylemimize katıldı. Her hafta da sayımız yükseliyor. Bugün 29 aile olduk. Annelerin sesi artık tüm dünyada duyulacak. İnşallah annelerin çığlıyla Kandil'e giden yollar kapanacak. HDP olmazsa PKK da olmaz. İnşallah HDP kapanır. Anneler evlatlarını kimseye piyon edemez. Anneler kazanacak." şeklinde konuştu.

Öğretmen olmak isteyen 22 yaşındaki kardeşinin terör örgütünün elinde olduğunu belirten Refik Tan, eylemlerinde kararlı olduklarını dile getirdi.

Tan, "Kardeşimi 2014'de kaçırdılar. Bugün kardeşim için buradayım. Buradan kardeşime sesleniyorum, ne olur gel devletine teslim ol. O çakalların elinden kurtul. Tüm ailelerden eylemimize ses vermelerini istiyoruz." dedi.

Eyleme yeni katılan Saliha Mert de "Oğlumu PKK kaçırdı. Bugün oğluma kavuşmak için buradayım. Onu almadan da buradan gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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