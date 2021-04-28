Son dakika | MSB duyurdu: Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 PKK'lı yakalandı
Son dakika haberi...MSB: "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Şanlıurfa Şuruç'ta görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." açıklamasına yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken bir PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Şanlıurfa Şuruç'ta görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.