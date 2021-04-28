CHP'li Mustafa Balbay'dan Türkiye'ye çirkin itham!
Eski CHP milletvekili Mustafa Balbay katıldığı bir televizyon programında, yaşadığı ülkeye "terörist yetiştiriyor" iftirası attı. "Suriye'nin teröristlerini aldık, Türkiye'de eğittik" diyen Mustafa Balbay, gelen tepkiler sonrası böyle bir cümle kullanmadığını söyledi.
GÜNDEM A Haber
Türkiye'yi "teröristleri" eğitmekle suçladı. Gelen tepkiler sonrası sözlerini inkar etti.
Eski CHP İzmir milletvekili ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'ye yönelik ağır ithamlarda bulundu. Balbay, Türkiye'ye "terörist yetiştiriyor" iftirasında bulundu.
Programdaki diğer konukların tepkisiyle karşılaşan Balbay, daha sonra "ben öyle bir şey demedim" diyerek söylediği sözleri inkar etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Yürkiye'ye yönelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de geçtiğimiz aylarda ağır bir ithamda bulunmuştu. Çeviköz, TSK eğitiminden geçen Suriye Milli Ordusu'nda 18 yaşından küçük çocukların silah altına alındığını söylemişti.
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