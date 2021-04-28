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CHP'li Mustafa Balbay'dan Türkiye'ye çirkin itham!

Eski milletvekili katıldığı bir televizyon programında, yaşadığı ülkeye "terörist yetiştiriyor" iftirası attı. "'nin teröristlerini aldık, 'de eğittik" diyen Mustafa Balbay, gelen tepkiler sonrası böyle bir cümle kullanmadığını söyledi.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 28.04.2021
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CHP'li Mustafa Balbay'dan Türkiye'ye çirkin itham!

'yi "teröristleri" eğitmekle suçladı. Gelen tepkiler sonrası sözlerini inkar etti.

Eski milletvekili ve yazarı , katıldığı bir televizyon programında Türkiye'ye yönelik ağır ithamlarda bulundu. Balbay, Türkiye'ye "terörist yetiştiriyor" iftirasında bulundu.

Programdaki diğer konukların tepkisiyle karşılaşan Balbay, daha sonra "ben öyle bir şey demedim" diyerek söylediği sözleri inkar etti.

ve 'ye yönelik, Genel Başkan Yardımcısı de geçtiğimiz aylarda ağır bir ithamda bulunmuştu. , eğitiminden geçen 'nda 18 yaşından küçük çocukların silah altına alındığını söylemişti.

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