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MSB acı haberi açıkladı! Bir asker Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

(MSB), Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 28.04.2021
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MSB acı haberi açıkladı! Bir asker Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Antalya'daki Hava Meydan Komutanlığında görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtilerek, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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