Son dakika | MSB açıkladı! Arama kaydı bulunan 6 kişi yakalandı
Son dakika haberi... MSB: "Akçakale/Şanlıurfa’da görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 6 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü propagandası yapma suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi." diye açıklama yaptı.
GÜNDEM DHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan aralarında DEAŞ propagandası yapma suçundan arama kaydı bulunan şüphelinin de olduğu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akçakale/Şanlıurfa'da görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 6 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü propagandası yapma suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi" denildi.