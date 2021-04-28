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Kıbrıs’ta çözüm için 4 yıl sonra görüşmeler başladı! Kim ne istiyor?

Kıbrıs görüşmeleri 4 yılın ardından ’de 5+1 gayriresmi zirve formatında başladı. ve iki devletli bir çözüm isterken  ve federasyon arzuluyor. Garantör ülkelerden ise ara formül geliştiriyor.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Kıbrıs’ta çözüm için 4 yıl sonra görüşmeler başladı! Kim ne istiyor?

Kıbrıs'ta garantör ülkeler , ve ile Türk ve Rum liderlerin katıldığı 'nin kentindeki BM'nin gayriresmi konferansı dün Genel Sekreter 'in Cumhurbaşkanı ve Kıbrıs Rum lideri 'le görüşmesiyle başladı.

Üç gün sürecek tarihi konferansa Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, dışişleri bakanları seviyesinde katılıyor.

TATAR: VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU

Hürriyet'in haberine göre; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar zirvede Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı 'yla aynı uçakta dün öğlen saatlerinde Cenevre'ye gitti.

Ev sahibi Antonio Guterres, zirveyi Tatar'la görüşerek başlattı.

Bir buçuk saat süren görüşmenin ardından KKTC basınına değerlendirmelerde bulunan Tatar, "İki egemenliğe dayalı bir çözüm modeli istediğimizi iyi niyetli olarak anlattık. Sayın Guterres olayları tartabiliyor, Kıbrıs konusuna çok hâkim, verimli bir görüşme oldu" dedi. Guterres, Tatar'la görüşmesinin ardından Rum lider Nikos 'le buluştu. Yaklaşık iki saat süren toplantıdan sonra Anastasiadis, Yunanistan Dışişleri Bakanı 'la bir araya geldi.

HEYET RESEPSİYONDA BULUŞTU

Kıbrıs'ta taraflar ve garantör ülkelerin temsilcileri akşam Guterres'in onurlarına verdiği resepsiyonda bir araya geldi. 3 günlük planlanan ve yoğun güvenlik önlemleri altında süren zirvenin Guterres'in inisiyatifiyle bir gün uzaması da gündeme geldi.

Zirvenin uzamasının, tarafların görüşlerinde yakınlaşma olmasına bağlı olduğu belirtildi. Konferansın en önemli toplantısı bugün yapılıyor. Garantör ülke dışişleri bakanları ve Kıbrıslı liderler bugün bir araya gelerek, sunuş konuşmalarının ardından Kıbrıs sorununa çözüm modellerini açıklayacak ve ikili temaslarda bulunacak.

TATAR'DAN KKTC BAYRAKLI MASKE

BM Genel Sekreteri'nin resepsiyona beyaz maske ile gelen Tatar, Rum lider Anastasiadis'in 'Kıbrıs' bayraklı siyah maske taktığını görünce yanında taşıdığı KKTC bayraklı maskesini taktı.

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