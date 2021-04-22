Türkiye 'Kıbrıs için iki devletli çözüm' itirafını ortaya çıkardı! İşte Rum lider Anastasiadis'in sözleri

RUMLAR DA KAYDI TUTMUŞ

Rum lider, BM'nin Türkiye'den, 2017'de İsviçre'deki Kıbrıs konferansında Çavuşoğlu ile yaptığı ve bir süre gizli tutulan görüşmenin tutanaklarını istediğini belirtti. Türkiye'nin kayda aldığı görüşmenin tutanaklarını BM'ye verdiğini anlatan Anastasiadis, "Çavuşoğlu ile görüşmemin kayıtlarını o dönem biz de tuttuk. Bizim kayıtlar ile Türkiye'nin kayıtları örtüşüyor. Bir iki atlama var ama ben Çavuşoğlu ile yaptığım görüşmenin başında uluslararası toplumun ve AB'nin iki devletli çözümü kabul etmeyeceğini de söylüyorum" diye kendini savundu.

Rum lider Nikos Anastasiadis, 2017'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanlarının da katıldığı, İsviçre'nin Crans Montana kasabasındaki Kıbrıs Konferansı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile baş başa görüşme talebinde bulunmuştu.