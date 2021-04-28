Son dakika... İzmir depremi soruşturması: 22 kişi hakkında gözaltı kararı

İlgili belediyelerden yıkılan binalara ait projeler, bilgi ve belgeleri temin eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden bilirkişi olarak görevlendirilen toplam 7 akademisyenden, yıkılan her yapıya ilişkin ayrı ayrı olmak üzere ortak nihai raporlar hazırlanmasını istedi. Nihai raporların tamamlanmak üzere olduğu ifade edilirken, TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezinden de gerekli jeofizik ölçümlerin yapılması istenerek, yapılan ölçümler sonrasında düzenlenen rapor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Gelen sonuçlar bilirkişi heyetine gönderilerek, hazırlanacak olan raporda bu verilerin değerlendirilmesi de istendi.