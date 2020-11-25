CHP'li Ünal Çeviköz'den alçak iftira: TSK Suriye'de çocuklara eğitim veriyor

SMO saflarında savaşanların bir bölümünün çocuk yaşta olduğunu söyleyen Çeviköz, "SMO milislerinin yüzde 7,85'i 18-20 yaş arasında. Sadece yüzde 3,66'sı iki ve daha az yıldır SMO saflarında savaşıyor. Bu SMO savaşçılarının en az yüzde 4'ünün 18 yaşından küçükken Suriye iç savaşında savaşmaya başladığını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.