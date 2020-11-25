25 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Ünal Çeviköz'den alçak iftira: TSK Suriye'de çocuklara eğitim veriyor

CHP'li Ünal Çeviköz'den alçak iftira: TSK Suriye'de çocuklara eğitim veriyor

Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi ’den, "Biden'dan beklentimiz Türk Demokrasisi vurgusu" sözlerinin ardından bir skandal açıklama daha geldi. Ünal Çeviköz, “ ’de çocuklara silah eğitimi veriyor” iftirasını attı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
ABONE OL
CHP'li Ünal Çeviköz'den alçak iftira: TSK Suriye'de çocuklara eğitim veriyor

Genel Başkan Yardımcısı , 'deki bütçe görüşmelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından eğitilen Milli 'na () yönelik ithamlarda bulundu.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Çeviköz, TSK'nın eğitiminden geçen SMO'nun, 18 yaşından küçük çocukları silah altına aldığını öne sürdü.

SMO saflarında savaşanların bir bölümünün çocuk yaşta olduğunu söyleyen Çeviköz, "SMO milislerinin yüzde 7,85'i 18-20 yaş arasında. Sadece yüzde 3,66'sı iki ve daha az yıldır SMO saflarında savaşıyor. Bu SMO savaşçılarının en az yüzde 4'ünün 18 yaşından küçükken Suriye iç savaşında savaşmaya başladığını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

ÇEVİKÖZ NE DEMİŞTİ?

Çeviköz, "Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum: Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya, ifade, toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması" diye konuştu.

CHP'li Ünal Çeviköz'e partisinden çok sert sözler: Yaptığı cahillerin ve gafillerin eylemi olabilir CHP'Lİ ÜNAL ÇEVİKÖZ'E PARTİSİNDEN ÇOK SERT SÖZLER: YAPTIĞI CAHİLLERİN VE GAFİLLERİN EYLEMİ OLABİLİR
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan CHP'li Ünal Çeviköz'e sert sözler: Demokrasi ABD pazarında satılan bir mal değildir AK PARTİLİ NUMAN KURTULMUŞ'TAN CHP'Lİ ÜNAL ÇEVİKÖZ'E SERT SÖZLER: DEMOKRASİ ABD PAZARINDA SATILAN BİR MAL DEĞİLDİR
CHP'li vekil Mehmet Akif Hamzaçebi'den Ünal Çeviköz'e sert eleştiri: Yabancılardan çağrı beklemek züldür CHP'Lİ VEKİL MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ'DEN ÜNAL ÇEVİKÖZ'E SERT ELEŞTİRİ: YABANCILARDAN ÇAĞRI BEKLEMEK ZÜLDÜR
CHP'li Ünal Çeviköz'den Biden'a skandal çağrı! S-400 ve demokrasi... CHP'Lİ ÜNAL ÇEVİKÖZ'DEN BİDEN'A SKANDAL ÇAĞRI! S-400 VE DEMOKRASİ...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA