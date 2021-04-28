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28 Nisan 2021 aşı tablosu! Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Son dakika haberine göre; Koronavirüse karşı vatandaşların elindeki en önemli koruyucu olan aşılama ülke genelinde devam ederken, 'de kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğu açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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28 Nisan 2021 aşı tablosu! Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

'nın verilerine göre 28 Nisan 2021 tarihi itibariyle toplam aşı yapılan kişi sayısı 22.018.020 oldu.

1. doz uygulanan kişi sayısı 13.486.599 olurken, 2. doz 8.531.421kişiye uygulandı.

İSTANBUL

'da şimdiye kadar 3.580.850 kişiye aşı yapıldı. 1. doz 2.263.745 kişiye uygulanırken 2. doz ise 1.317.105 olarak açıklandı.

ANKARA

Başkent 'da 1.761.949 kişiye aşı yapıldı. 1. doz 1.097.945 kişiye yapılırken 2. doz ise 664.004 kişiye uygulandı.

İZMİR

'de 1.492.124 kişiye aşı yapıldı. 1. doz 913.455 kişiye yapıldı. İkinci doz ise 578.699 kişiye uygulandı.

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