28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın Biden'a 'soykırım' tepkisi dünya basınında: Türk lider tarih dersi verdi

Başkan Erdoğan'ın Biden'a 'soykırım' tepkisi dünya basınında: Türk lider tarih dersi verdi

ABD Başkanı 'ın sözde Ermeni 'soykırımı' hakkındaki açıklamasına Başkan 'ın önceki gün verdiği cevaplar dünya basınında son dakika gelişmesi olarak aktarıldı. İşte dünya medyasının attığı manşet ve yaptığı yorumlar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan'ın Biden'a 'soykırım' tepkisi dünya basınında: Türk lider tarih dersi verdi

Reuters: Erdoğan, Biden'ı Ermeni deklarasyonu ile attığı 'yanlış adım'dan dönmeye çağırdı.

Financial Times: Erdoğan'ın Biden'ın açıklamaları sonrasında Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni düşük seviyeye gerilediğini dile getirdi.

Washington Post: ABD tarihi soykırım olarak, Türkiye siyasi kan davası olarak görüyor.

CBS News: Tarih dersi veren Türkiye lideri, ABD Başkanı'nı sert şekilde eleştirdi.

The Times of Israel: Erdoğan, Biden'ın Ermeni 'soykırımına' dair 'tutarsız' kararını fırçaladı.

Voice of America: Erdoğan, Başkan 'ın için "soykırım" sözünü kullanmasının "mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı" olduğunu söyledi.

Al Jazeera: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın açıklamasının müttefikleri arasındaki ikili ilişkilerde "derin bir yara" açtığını söyledi.

Sydney Morning Herald: Erdoğan, Biden'dan Ermeni açıklamalarından dönmesini istedi. (Pentagon) Sözcüsü , Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının, Türkiye ile arasındaki askeri ilişkileri etkilemesini beklemediklerini söyledi.

Sözcü Kirby, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Hayır, Türkiye ile askeri ilişkilerimizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz.

Türkiye bir NATO müttefikidir ve burada önemli bir müttefiktir. Farklı alan ve konularda bu ilişkileri yürütmeye ve bu ilişkiyi geliştirmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye Ermenilerinden soykırım yalanlarına tepki TÜRKİYE ERMENİLERİNDEN SOYKIRIM YALANLARINA TEPKİ
TBMM'den Biden'a soykırım tepkisi TBMM'DEN BİDEN'A SOYKIRIM TEPKİSİ
Biden'dan tarihi skandal! Peş peşe sert tepki BİDEN'DAN TARİHİ SKANDAL! PEŞ PEŞE SERT TEPKİ
''Soykırım sözlerine yanıt vereceğiz'' ''SOYKIRIM SÖZLERİNE YANIT VERECEĞİZ''
Soykırım diyen ABD'nin kararttığı hayatlar "SOYKIRIM" DİYEN ABD'NİN KARARTTIĞI HAYATLAR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA