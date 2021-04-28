28 Nisan 2021, Çarşamba
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Son dakika haberine göre; , Sağlık Bakanı başkanlığında video konferans yöntemiyle bugün bir araya gelecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2021
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

Bilim Kurulu'nda tam kapanma öncesi vaka artışlarında ve salgının seyrinde gelinen son durum. Aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum masaya yatırılacak.

22 Nisan'da yapılan son Bilim Kurulu toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rus Sputnik V aşısının da devreye sokulacağını açıklamıştı.

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