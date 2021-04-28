Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle bugün bir araya gelecek.
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.
Bilim Kurulu'nda tam kapanma öncesi vaka artışlarında ve salgının seyrinde gelinen son durum. Aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum masaya yatırılacak.
22 Nisan'da yapılan son Bilim Kurulu toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rus Sputnik V aşısının da devreye sokulacağını açıklamıştı.