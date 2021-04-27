Türkiye Ermenileri A Haber'de soykırım yalanlarına tepki gösterdi! Başkan Erdoğan dış güçlere izin vermez

Türkiye'nin kendileri için vatan olduğunu belirten Çizmeciyan, "HDP'yi tasvip etmiyorum. HDP'nin yaptıklarını da vermiş olduğu beyanları da tasvip etmiyorum. Ben ülkemi düşünmek zorundayım. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Diğer ülkeler beni ilgilendirmez. Benim ülkemin içinde benim ülkeme zarar verecek şeyler yapan partiyi asla kabul etmem. Bu böyle bilinmeli. Soykırım bir kelime. Neden Türk ve Ermeni milletini bu kelime içine hapsediyorlar. Az önce bir mezalim izledik. Onlar Türk ve Müslüman. Neden Anadolu'da beraber yaşayan insanlar birbirlerini boğazlamak zorunda. Burada ne yapmamız gerekiyor! Tarihte yaşananlar Ermeni ve Türk ulusu arasında olmuştur. Türkiye bizim vatanımız. Atalarımın hizmet ettiği vatanım diye gördüğü toprakları neden terk edeyim. 15 Temmuz'da sokakta gezen bir kadınım ben. Bir şey olacak mı diye tedirgin oluyoruz. Her 24 Nisan'da Türkiye'de yaşayan Ermeniler rahatsız oluyor. ABD olmazsa Fransa, o olmazsa Belçika. Bu nedir? Bu iş siyasi." dedi.