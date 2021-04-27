Son dakika | Türkiye ve KKTC'den yeni çözüm önerisi! Gözler Cenevre'de

'İNGİLTERE, KKTC'Yİ TANIMAYI DÜŞÜNÜYOR'

İngiliz medyası, Johnson hükümetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanımayı düşündüğünü iddia etti. Sunday Express'te yer alan ve hükümete yakın kaynaklara dayandırılan haberde, İngiltere'nin "Cenevre'de yapılacak görüşmelerde Kıbrıs Adası'nı neredeyse 60 yıldır ikiye bölen siyasi krize barışçıl çözüm bulmada 'tarihi bir fırsat' sunmaya yardımcı olabileceği" belirtildi. Gazeteye konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz hükümetini, görüşmelerde önereceği iki devletli çözümü desteklemeye çağırdığı ifade edildi. Sorunun çözümünün, İngiltere'de yaşayan 300 bin Kıbrıslı Türk'e yardım edeceği ve iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlamasını sağlayabileceği vurgulandı.

İKİ DIŞİŞLERİ BAKANI CENEVRE'DE GÖRÜŞECEK

Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıslı tarafların ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin bir araya geleceği toplantıyı ABD'nin New York eyaletinde gerçekleştirmeyi planladığı ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle Cenevre'nin seçildiği öğrenildi. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Dendias, Yunan Bakan'ın Ankara ziyareti sonrası yaptığı ortak basın toplantısında mesnetsiz ithamlarla yarattığı gerilimin ardından ilk kez bir araya gelecek.