Elektrikçiler yasaktan muaf mı? Tam kapanmada elektrikçiler açık mı, kapalı mı? Genelge ile duyuruldu

Elektrikçiler yasaktan muaf mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından tam kapanma uygulamasına geçileceğini açıkladı. Tam kapanma dönemi sürecinde istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara verileceği bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda elektrikçilerin kısıtlamadan muaf olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, elektrikçiler yasaktan muaf mı? Tam kapanmada elektrikçiler çalışacak mı? İşte haberin detayları...

ELEKTRİKÇİLER YASAKTAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişilerin listesinde "elektrik" ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları yasaktan muaf olacak."

İşte tam kapanma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler: