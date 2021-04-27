Sağlık Bakanlığı 27 Nisan 2021 vaka ve vefat tablosunu duyurdu | SON DAKİKA SAĞLIK HABERLERİ

Son 24 saatte 45 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi. Test sayısı 46 milyon 435 bin 343'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582, vefat sayısı 39 bin 57, ağır hasta sayısı 3 bin 549 oldu.