İtalyan ve Rus tarihçilerden Biden'a sözde Ermeni soykırımı tepkisi

Türkiye'nin dış politikada güçlenmesinin ABD'yi rahatsız ettiğini belirten Delyagın, "Biden'ın bu kararının içerikle değil siyasi amaçla alınan bir karar olduğunu iyi biliyoruz. Çünkü Biden Ermeni lobisinin ABD'deki lideri değilse bile onun faal bir üyesi. Biden, Türkiye'nin yürütmekte olduğu bağımsız siyasetten rahatsızlığını da bu kararla belirtmiş oldu. Amaç yüz yıl önceki olaylar için bir karar almak değil Türkiye'nin güçlenen dış politikasına tepki göstermek." şeklinde konuştu.