09 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye'ye bildirdiler! 2 ABD gemisi Karadeniz'e geçiyor

Son dakika: Türkiye'ye bildirdiler! 2 ABD gemisi Karadeniz'e geçiyor

Son dakika haberi... , 2 savaş gemisinin (Boğazlardan) 'e çıkışı için 'ye diplomatik bildirimde bulundu. Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Türkiye'ye bildirdiler! 2 ABD gemisi Karadeniz'e geçiyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilim tırmanıyor. İki ülke ayrılıkçı Donbas bölgesinin sınırlarına askeri yığınak yapmaya devam ediyor.

Bir yandan da gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerikan basını Pentagon'un 'e savaş gemisini gönderebileceğini duyurmuştu.

'nin iki savaş gemisinin boğazlardan geçişi için 'ye bildirimde bulunduğu ortaya çıktı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Tarafımıza Montrö Sozlesmesine Uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün onceden Diplomatik kanalladan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacaklar" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA