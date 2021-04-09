Son dakika: Türkiye'ye bildirdiler! 2 ABD gemisi Karadeniz'e geçiyor
Son dakika haberi... ABD, 2 savaş gemisinin (Boğazlardan) Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulundu. Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilim tırmanıyor. İki ülke ayrılıkçı Donbas bölgesinin sınırlarına askeri yığınak yapmaya devam ediyor.
Bir yandan da gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerikan basını Pentagon'un Karadeniz'e savaş gemisini gönderebileceğini duyurmuştu.
ABD'nin iki savaş gemisinin boğazlardan geçişi için Türkiye'ye bildirimde bulunduğu ortaya çıktı.
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Tarafımıza Montrö Sozlesmesine Uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün onceden Diplomatik kanalladan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacaklar" ifadelerini kullandı.
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