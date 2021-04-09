Son dakika: Türkiye'ye bildirdiler! 2 ABD gemisi Karadeniz'e geçiyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilim tırmanıyor. İki ülke ayrılıkçı Donbas bölgesinin sınırlarına askeri yığınak yapmaya devam ediyor.



Bir yandan da gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerikan basını Pentagon'un Karadeniz'e savaş gemisini gönderebileceğini duyurmuştu.



ABD'nin iki savaş gemisinin boğazlardan geçişi için Türkiye'ye bildirimde bulunduğu ortaya çıktı.