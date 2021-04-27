Son dakika: ABD'de skandal gösteri: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki: Alınan karar cesaretlendirdi! Azerbaycan'ın yanındayız

Tarihi çarpıtmak, ABD'de yaşayan Azerbaycanlıları tehdit eden Ermeni aşırıcıları daha da cesaretlendiriyor. Bu tırmanıştan endişe duyuyor, tüm tehditlere karşı Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, ABD makamlarına gereğini yapma çağrısında bulunuyoruz.

Ermeni teröristlerce şehit edilen diplomatlarımızla ilgili sergimiz 1 Mayıs'a kadar Los Angeles'ta ziyaret edilebilecek."

NE OLMUŞTU?

ABD'de mahkeme, Türkiye'nin eski Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katillerinden Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliyesine karar verdi.

Los Angeles County Yüksek Mahkemesi, 1982'de Ermeni teröristler tarafından şehit edilen Türkiye'nin eski Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katillerinden Hampig Sasunyan'ın salıverilmesinin önünü açtı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken karardan "derin hayal kırıklığı" duyduklarını söyledi.

Karara yazılı açıklamayla tepki gösteren Blinken, ABD'nin diplomatlara yönelik suikastlerin en yüksekten cezalandırılmasını savunduğunu ve bu tür şartlı tahliyelere karşı olduğunu söyledi.

Blinken, Arıkan'ın ailesine ve Türk Dışişleri Bakanlığı'ndaki çalışma arkadaşlarına taziyelerini sundu.