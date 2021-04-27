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Son dakika: ABD'de skandal gösteri: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki: Alınan karar cesaretlendirdi! Azerbaycan'ın yanındayız

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , ’de ’nin başkonsolosunu şehit eden Ermeni teröristin serbest bırakılmasının ve tarihi olaylar çarpıtılarak alınan kararların aşırılık yanlılarını cesaretlendirdiğini ifade etti. Altun, ABD’de aşırılık yanlısı bir grup Ermeni tarafından bayrağı giydirilmiş bir modelin asılarak idam edilmesinin sevinç çığlıklarıyla karşılandığı ve Azerbaycanlıların açıkça tehdit edildiği gösterinin de bu teşviğin bir sonucu olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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Son dakika: ABD'de skandal gösteri: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki: Alınan karar cesaretlendirdi! Azerbaycan'ın yanındayız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , sosyal medya hesabından, 'de aşırılık yanlısı bir grup Ermeni tarafından bayrağı giydirilmiş bir modelin asılarak idam edilmesinin sevinç çığlıklarıyla karşılandığı ve Azerbaycanlıların açıkça tehdit edildiği gösteriye çok sert tepki gösterdi.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Los Angeles başkonsolosunu 1982 yılında şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan geçen ay serbest bırakıldı. Bu katillerin cezasız kalmasının, sadece yeni nesil aşırılık yanlılarını cesaretlendirmeye hizmet edeceği uyarısında bulunmuştuk.

Tarihi çarpıtmak, ABD'de yaşayan Azerbaycanlıları tehdit eden Ermeni aşırıcıları daha da cesaretlendiriyor. Bu tırmanıştan endişe duyuyor, tüm tehditlere karşı Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, ABD makamlarına gereğini yapma çağrısında bulunuyoruz.
Ermeni teröristlerce şehit edilen diplomatlarımızla ilgili sergimiz 1 Mayıs'a kadar Los Angeles'ta ziyaret edilebilecek."

NE OLMUŞTU?
ABD'de mahkeme, 'nin eski Başkonsolosu 'ın katillerinden 'ın şartlı tahliyesine karar verdi.

, 1982'de Ermeni teröristler tarafından şehit edilen Türkiye'nin eski Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katillerinden Hampig Sasunyan'ın salıverilmesinin önünü açtı.

ABD Dışişleri Bakanı karardan "derin hayal kırıklığı" duyduklarını söyledi.

Karara yazılı açıklamayla tepki gösteren Blinken, ABD'nin diplomatlara yönelik suikastlerin en yüksekten cezalandırılmasını savunduğunu ve bu tür şartlı tahliyelere karşı olduğunu söyledi.

Blinken, Arıkan'ın ailesine ve 'ndaki çalışma arkadaşlarına taziyelerini sundu.

ANKARA DA KARARI ŞİDDETLE KINADI
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın yönetiminin aksi yöndeki girişimlerine rağmen değiştirilmediği vurgulanırken, teröristin siyasi saiklerle salıverilmesinin ruhuna zarar verdiği hatırlatıldı.

Türk diplomat Kemal Arıkan, Ermeni teröristler Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta şehit edilmişti. Yakalanan Sasunyan ömür boyu hapis cezasına çaptırılmıştı.

Firar eden Krikor Saliba'nınsa aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü iddia edilmişti.


Sasunyan'ın tahliye kararı! Türkiye'den ABD'ye tepki SASUNYAN'IN TAHLİYE KARARI! TÜRKİYE'DEN ABD'YE TEPKİ

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