Üç haftalık kısıtlama öncesi seyahat edecekler dikkat! İşte ceza yememeniz için yapmanız gerekenler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan tam kapanma açıklamasının ardından seyehat etmek isteyen vatandaşlar online seyahat bileti sitelerine akın etti. Siteler 5 dakika içerisinde ziyaretçi sayısında tam 7 kata ulaştı. Seyehat kısıtlamasında ceza yememek için ne yapılmalı? Seyahat izin belgesi nereden alınır? Sefer değişikliği olursa ne yapmalı? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "tam kapanma" kararı sonrasında, kısıtlamalar başlamadan şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar, online seyahat bileti sitelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
Tam kapanma açıklamasının ardından vatandaşlar, perşembe akşamki kısıtlamalar başlamadan yolculuklarını yapmak üzere seyahat bileti sitelerine akın etti. Firmalar tarafından yapılan açıklamada seyahat kısıtlaması kararının açıklandığı ilk saniyelerde normalden 4 kat fazla ziyaretçi geldiği, açıklamayı takip eden 5. dakikada ise bu oranın 7 kata çıktığı belirtildi.
VATANDAŞLAR CEZA YEMEMEK İÇİN NE YAPMALI?
29 Nisan sonrasındaki dönemde seyahat izni alabilecek durumda olan vatandaşların terminallere gidiş-dönüşlerde sokağa çıkma yasakları nedeniyle ceza almamaları için seyahatlere ilişkin izin belgelerinin yanı sıra, biletlerinin ekran görüntüsünü, SMS mesajlarını veya onaylı e-postalarını seyahat öncesinde, seyahat sırasında ve seyahat sonrası ikametlerine giderken mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
SEYEHAT İZİN GELMESİ NEREDEN ALINIR?
Seyahat kısıtlamasında zorunlu hallerde Seyahat İzin Belgesi'nin Alo 199 ve e-Devlet üzerinden alınabilecek.
SEFER DEĞİŞİKLİĞİ OLURSA NE OLACAK?
Kısıtlama döneminde seyahat yapılabilmesi için özel izin belgesi alan vatandaşlar uçak, otobüs ve özel araçlarında seyahat edebilecekler. Vatandaşlar, son dakika sefer değişiklik ve iptallerinden otomatik olarak haberdar edilmek, terminallere gidiş-dönüşlerde ceza almamak için elektronik bilet kayıtlarını ibraz edebilmek ve fiziksel teması en aza indirmek amacıyla biletlerini online kanallardan almaları öneriliyor.
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