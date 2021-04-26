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Milli Savunma Bakanlığı komandoların operasyon görüntülerini yayınladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatları tüm hızıyla devam ediyor. Mili Savunma Bakanlığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından önemli görüntüleri paylaştı.

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Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Milli Savunma Bakanlığı komandoların operasyon görüntülerini yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekâtları icra etti. Hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

MSBden acı haber! Irakın kuzeyinde... MSB'DEN ACI HABER! IRAK'IN KUZEYİNDE...

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