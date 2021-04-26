ABD Başkonsolosluğu önünde Biden'a 1915 olayları tepkisi
1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' ifadeleriyle adlandıran ABD Başkanı Biden'a tepkiler büyüyor. Ermeni lobisinin oyununa ayak uyduran ABD Başkanı Biden, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.
GÜNDEM DHA
Sarıyer'de bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi grup, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasını protesto etti.
Ellerinde 'ABD'nin soykırım yalanına yanıt İncirlik ABD'ye kapatılsın' yazılı pankart ile konsolosluk önüne gelen grup sloganlar atarak ABD'yi protesto etti.
Konsolosluk önünde ve konsolosluğa çıkan yolda geniş güvenlik önlemleri alındı. Konsolosluğa çıkan yol bariyer çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. ABD askerlerinin de konsolosluğun çatısında konuşlandığı görüldü.
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