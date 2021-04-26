Son dakika: 62 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu!

İstanbul ve İzmir Başsavcılıklarınca başlatılan dev FETÖ operasyonu kapsamında 532 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamları ile irtibat kuran TSK personelllerine tespitine ilişkin soruşturmalar çerçevesinde dev bir operasyon başlatıldı.

İstanbul Ve İzmir Başsavcılığı'nın ortak operasyonu kapsamında İstanbul ve İzmir merkezli tarihi operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul'da 258 şüpheli, İzmir'de ise 274 şüpheli olmak üzere; toplamda 532 şüpheli hakkında İstanbul ve İzmir Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları ile İstanbul, İzmir, 62 farklı ilde ve KKTC'de 06.00 itibariyle eş zamanlı yakalama- gözaltı işlemi icrasına başlandı. Operasyon tüm hızıyla sürüyor.