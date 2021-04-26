Başkan Erdoğan’ın iftar davetlisi olarak ağırladığı Mehmet Semih duygularını anlattı: Rüyalarım gerçek oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 23 Nisan'da Huber Köşkü'nde çocuk evi sakinlerini iftarda ağırladı. Rüyalarını süsleyen cumhurbaşkanıyla buluşma hayali gerçek olan Isparta Şehrigül çocuk evinde kalan Mehmet Semih duygularını anlattı.

RÜYASINI YAZDI

Devlet konuk evinde iftar sofrası bu sefer çocuklar için kuruldu. Çocuk evinde kalan çocuklar Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın misafiri oldu. Misafirler arasında Isparta'dan gelen 12 yaşındaki Mehmet Semih de vardı. Mehmet Semih bir ay önce gördüğü rüyayı yazdığı mektupta dile getirdi. Mehmet rüyasında, hayalini kurduğu "Başkan dedesi" ile buluşuyor ve yemek yiyordu. Yemek sonrası Cumhurbaşkanı kendisine hediye veriyordu. Mektup yerine ulaştı ve Mehmet Semih'in hayali gerçek oldu. Başkan dedesi ile buluşmasını anlatan Mehmet, "Rüyamdaki hediye de gerçek oldu. Başkan dedem telefon, saat, kitap ve mangala hediye etti. Hayalimin gerçekleşmesine hala inanamıyorum. Gerçeği bile rüya gibiydi. Televizyonda izliyordum hep ama canlı canlı görmek bambaşkaymış. İftar sofrasında hepimizle tek tek ilgilendi bize öz dede gibi şefkat gösterdi" diye konuştu.





ALLAH EKSİK ETMESİN

"İlerde çocuk doktoru olmak istiyorum" diyen Mehmet, Millet Kütüphanesi'ni de gezmek istediğini söyledi. Isparta'daki çocuk evinde çok mutlu olduğunu, kendilerine her türlü imkanın sağlandığını ve 4 yıldır orada olduğunu ifade eden Mehmet, "Devletimiz eğitim ve her türlü ihtiyacımızı karşılıyor. Ben de büyüyünce devletime hizmet edeceğim. Çocuklara yardımcı olacağım. Pandemi ile doktorlara olan ihtiyaç bir kez daha önem kazandı. Ben de çocuk doktoru olup devletime hizmet etmek istiyorum. Devletimi ve cumhurbaşkanımı çok seviyorum. Allah Başkan dedemizi başımızdan eksik etmesin" dedi.



ÇOCUKLARLA TEK TEK İLGİLENDİLER

Erdoğan çifti çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara ikramda bulunurken, Emine Erdoğan ise çocuklara pamuk şeker ve elma şekeri verdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Şehri Gül çocuk evinden gelen Mehmet Semih'in Başkan Erdoğan ile buluşmasını sosyal medya hesaplarından paylaştı.