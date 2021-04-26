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Başkan Recep Tayyip Erdoğan esnafla iftar yaptı

Başkan , 'nde bir araya geldiği esnafla iftar yaptı. Başkan Erdoğan iftar sonrasında esnafla fotoğraf çekindi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan esnafla iftar yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnafla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnafla iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, konuk ettiği esnafla hatıra fotoğrafı çekindi.

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