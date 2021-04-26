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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

Son dakika haberine göre… 19 -26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

Son dakika haberine göre… 19 -26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadelede temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenerek, uygulamaya geçirilmiştir.

Gelinen aşamada mutasyona uğrayan virüsün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı gibi ülkemizde de görülen varyantlar sebebiyle hasta sayılarında artış yaşanmaktadır. Vaka sayılarında son dönemde yaşanan bu artış nedeniyle ülke genelinde "kısmi kapanma" uygulamasına geçilmiştir.

Kısmi kapanma döneminde, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 -05.00 saatleri arasında, hafta sonlarında ise; cuma günü saat 19.00'da başlayıp cumartesi ve pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanmaktadır.

Bu kapsamda 19 -26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden *47 bin 61* kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

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