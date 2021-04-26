İçişleri Bakanlığı açıkladı: 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadelede temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenerek, uygulamaya geçirilmiştir.