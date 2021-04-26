A Haber canlı yayınında bomba iddia! Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer...

"URUGUAY - BREZİLYA..."

Güngör, "Özer'in Ankara'dan gelen bilgiye göre Uruguay - Brezilya arasında olduğu söyleniyor." dedi. Güngör bu durumun bir iddia olduğunu söyledi.

69 KİŞİ GÖZALTINDA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği operasyonlarda 68 şüpheliyi gözaltına aldı.

AĞABEYİ VE ABLASI DA GÖZALTINDA

Gözaltından bulunan 69 şüpheli arasında Özer'in Ağabey Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer de bulunuyor.