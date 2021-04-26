A Haber canlı yayınında bomba iddia! Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer...
A Haber canlı yayınında Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulunuldu. Firari kurucu Fatih Faruk Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'da olduğu konuşulurken Sabah Yazarı Dilek Güngör'den canlı yayında flaş bir iddia geldi.
Kripto para borsasında yaşanan Thodex vurgununa ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşandı.
2 milyarlık vurgun yaptığı iddia edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığı konuşuluyor.
HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Türkiye'nin girişimleri sonucu Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
CANLI YAYINDA BOMBA İDDİA
Firari kurucu Fatih Fatuk Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'da olduğu konuşulurken Sabah Yazarı Dilek Güngör'den canlı yayında flaş bir iddia geldi.
A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Güngör, Özer'in çiftlik bank vurguncusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın gibi Güney Amerika ülkelerinde olduğu duyumunu aldığını söyledi.
"URUGUAY - BREZİLYA..."
Güngör, "Özer'in Ankara'dan gelen bilgiye göre Uruguay - Brezilya arasında olduğu söyleniyor." dedi. Güngör bu durumun bir iddia olduğunu söyledi.
69 KİŞİ GÖZALTINDA
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği operasyonlarda 68 şüpheliyi gözaltına aldı.
AĞABEYİ VE ABLASI DA GÖZALTINDA
Gözaltından bulunan 69 şüpheli arasında Özer'in Ağabey Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer de bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 27. dönem POMEM parkur ne zaman? Polislik sınavı ne zaman yapılacak? Gözler Polis Akademisinde...
- Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoinde son durum ne? Uzman isimler açıklık getirdi...
- Ünlü oyuncudan veda paylaşımı geldi! Artık ATV ekranlarında olmayacak! Bu kez o isim...
- "Adaletin savunucusu, baltasının hakimiydi" Kuruluş Osman Turgut Alp geri dönecek mi? Müthiş ters köşe...
- Katılım sağlamak yetiyor! 26 gün için ek maaş imkanı! Aylık ödemenin yanında...
- Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılacak? Akbank, İşbankası borsa kodu...
- ÖTV bilmecesi... Sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi bu yıl gelir mi, var mı?
- Bankalar ardı ardına duyurdu! Ev alacaklara yüzde 1.37 oranında verilecek! Ziraat Bankası, Halkbank...
- Başvurana PTT üzerinden verilecek! Tek seferde 600 TL ödeme yapılıyor! İşte aranan başvuru şartları...
- 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?
- Açıklama an meselesi... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağkur zamlı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?
- "Gözlerine perde indi, ölüm kokusu geldi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı! Cephanesi boşaldı...