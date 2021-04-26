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A Haber canlı yayınında bomba iddia! Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer...

A Haber canlı yayınında Thodex'in kurucusu ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulunuldu. Firari kurucu Fatih Faruk Özer'in 'un başkenti 'da olduğu konuşulurken Sabah Yazarı 'den canlı yayında flaş bir iddia geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2021
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A Haber canlı yayınında bomba iddia! Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer...

Kripto para borsasında yaşanan Thodex vurgununa ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşandı.

2 milyarlık vurgun yaptığı iddia edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 'un başkenti 'a kaçtığı konuşuluyor.

HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Türkiye'nin girişimleri sonucu Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

CANLI YAYINDA BOMBA İDDİA
Firari kurucu Fatih Fatuk Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'da olduğu konuşulurken Sabah Yazarı 'den canlı yayında flaş bir iddia geldi.

A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Güngör, Özer'in çiftlik bank vurguncusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın gibi Güney Amerika ülkelerinde olduğu duyumunu aldığını söyledi.

Fatih Faruk Özer nerede? FATİH FARUK ÖZER NEREDE?

"URUGUAY - BREZİLYA..."
Güngör, "Özer'in Ankara'dan gelen bilgiye göre Uruguay - Brezilya arasında olduğu söyleniyor." dedi. Güngör bu durumun bir iddia olduğunu söyledi.

69 KİŞİ GÖZALTINDA
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği operasyonlarda 68 şüpheliyi gözaltına aldı.

AĞABEYİ VE ABLASI DA GÖZALTINDA
Gözaltından bulunan 69 şüpheli arasında Özer'in Ağabey Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer de bulunuyor.

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