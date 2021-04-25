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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberleri... (KKTC) Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı 'ın davetlisi olarak 'ye geliyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2021
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 26 Nisan 2021 tarihinde ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek 'Gayriresmî 5+Birleşmiş Milletler Toplantısı' da dahil olmak üzere, Kıbrıs meselesine dair son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" denildi.

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