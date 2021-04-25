Son dakika: 31 terörist etkisiz hale getirildi! 1 askerimiz şehit oldu! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu

"MÜCADELEMİZ PKK BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM TERÖRİSTLERE KARŞI"

Operasyonlarda SİHA, İHA ve silahlı helikopterlerin de kullanıldığını ifade eden Akar, her unsurun görevini etkin ve başarılı bir şekilde yerine getirdiğini kaydetti.

Komandoların araziden sızma yöntemiyle bölgeyi kontrol altına aldığını bildiren Akar, tüm faaliyetler sırasında başta mühimmat olmak üzere bütün araç ve gerecin yerli ve milli olmasına gayret gösterdiklerini söyledi.

Bakan Akar, operasyonun başarılı olması için her türlü gayreti gösterirken Mehmetçiğin rahatı ve güveni için yapılması gerekenlerin de ayrıntılı biçimde planlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim mücadelemiz, PKK başta olmak üzere tüm teröristlere karşıdır. Bizim hiçbir şekilde herhangi bir etnik, mezhebi ve dini grupla problemimizin olmadığını, onları hedef almamızın söz konusu dahi olmadığını dünya alemin bilmesi lazım. Bizim tek hedefimizin teröristler olduğunu her defasında söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizin devam edeceğini bir kez daha söylemek istiyorum. En son terörist etkisiz hale getirilecek ve bizim vazifemiz, operasyonlarımız bitecek. O zamana kadar durmak yok, operasyonlara devam edeceğiz. Teröristlerin ne kadar sıkıştığını, sözde elebaşılarının artık tükendiklerinin farkında olduğunu biliyoruz. Diğer teröristlerin de bunu bir an önce anlayıp vazgeçmelerini bekliyoruz. Bunların peşindeyiz. Bu işin bitmesi için bütün inleri, mağaraları, her taşın altını kaldırmak suretiyle bunları etkisiz hale getireceğiz. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız, güçlüyüz. Buna inanın çünkü biz haklıyız, dürüstüz, doğruyuz."