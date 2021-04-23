Türkiye genelinde 23 Nisan coşkusu! Bayraklar asıldı balonlar uçuruldu ve kortejler düzenlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında İstanbul'da seçili 101 okulda kutlama yapıldı. 101. Yıl anısına 101 uçan kırmızı balonlar marş eşliğinde gökyüzüne bırakılması renkli görüntüler oluşturdu. Markete alışverişe çıkan İstanbullular büyük bir sürprizler karşılaştı. İstanbul Emniyeti Bağdat Caddesi'nde dev kortej düzenledi. Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı. Yurdun çeşitli illerinde vatandaşlar törenleri evlerinin balkonlarında izleyip İstiklal Marşı okudu.