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Türkiye genelinde 23 Nisan coşkusu! Bayraklar asıldı balonlar uçuruldu ve kortejler düzenlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında İstanbul'da seçili 101 okulda kutlama yapıldı. 101. Yıl anısına 101 uçan kırmızı balonlar marş eşliğinde gökyüzüne bırakılması renkli görüntüler oluşturdu. Markete alışverişe çıkan İstanbullular büyük bir sürprizler karşılaştı. İstanbul Emniyeti Bağdat Caddesi'nde dev kortej düzenledi. Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı. Yurdun çeşitli illerinde vatandaşlar törenleri evlerinin balkonlarında izleyip İstiklal Marşı okudu.

Giriş Tarihi: 23.04.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 13:35
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Türkiye genelinde 23 Nisan coşkusu! Bayraklar asıldı balonlar uçuruldu ve kortejler düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında İstanbul'daki seçili 101 okulda kutlama düzenledi. Güngören 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu'ndaki düzenlenen etkinlikte öğrenciler sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak okul bahçesinde bir araya geldi.

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Türkiye genelinde 23 Nisan coşkusu! Bayraklar asıldı balonlar uçuruldu ve kortejler düzenlendi

İstiklal Marşının okunmasının ardından 101 adet uçan kırmızı beyaz balonlar öğretmenlerin seslendirmiş olduğu eser eşliğinde gökyüzüne bırakıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

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Türkiye genelinde 23 Nisan coşkusu! Bayraklar asıldı balonlar uçuruldu ve kortejler düzenlendi

Kutlamaya katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı "Bugün 23 Nisan çocuklarımızın çok özel bir günü. Hem meclisimizin açılışının 101. Yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bugüne Taksim Meydanında çelenk sunma töreni ile başladık.

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Türkiye genelinde 23 Nisan coşkusu! Bayraklar asıldı balonlar uçuruldu ve kortejler düzenlendi

Şimdi hep birlikte olduğumuz okullarımızda da 101 yıl dönümü nedeniyle meclisimizin açılışının 101 okulumuzda sembolik olarak 101 tane balon uçuruyoruz. Şuan ezgisini duyduğunuz eseri de öğretmenlerimiz besteledi ve yine bugünün anısına 101 okulumuzda bu eser eşliğinde balonlarımız uçuruldu.

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Türkiye genelinde 23 Nisan coşkusu! Bayraklar asıldı balonlar uçuruldu ve kortejler düzenlendi

Okulların kapalı olması çocuklarımızla birlikte olmamızı zorluyor, güçleştiriyor ama gönlümüz hep onlarla beraber. Umarım salgın koşullarından sonra okullarımızı büyük bir mutlulukla açarız" dedi.