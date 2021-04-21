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İsrail basınından Kanal İstanbul itirafı!

Son dakika haberine göre; Kanal İstanbul projesi dünya basınında gündeme gelmeye devam ediyor. merkezli Haaretz gazetesinde yayınlanan analizde, " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘çılgın projesi’ olan Kanal İstanbul, bölgeyi sarsabilir” denildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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İsrail basınından Kanal İstanbul itirafı!

Kanal İstanbul projesi dünya basınında gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez de basınında yayınlanan geniş bir analizde Kanal İstanbul projesi ele alındı. Zvi Bar'el imzalı analizin başlığında "Erdoğan'ın 'çılgın' kanal projesi 'ya meydan okuyor ve bölgeyi sarsmakla tehdit ediyor" denildi.

Analizin spot kısmında ise " lideri 'e açılacak kanal için yoğun şekilde uğraşıyor, bu proje olası bir çatışma halinde Batılı savaş gemilerine yeni bir rota imkânı vermesi nedeniyle Moskova'yı endişelendiriyor" ifadelerine yer verildi.

DOĞU AKDENİZ VURGUSU
Yazıda, ve 'nın hâkimiyeti üzerinden Kanal İstanbul Projesi ile Türk Boğazları'ndan ticaret ve savaş gemilerinin geçiş ilkelerini düzenleyen 'nın da yeniden tartışmaya açıldığı aktarıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'de istediğini aldığına vurgu yapan yazar, 'ndaki dev gemi trafiği nedeniyle Kanal İstanbul projesinin 1990'lardan bu yana dönem dönem tartışıldığını kaydetti.

EKONOMİYİ CANLANDIRACAK
Kanal İstanbul ile Türk ekonomisinin de ciddi şekilde canlanabileceği belirtilen analizde projenin ile 'i de karşı karşıya getirebileceği öne sürüldü.

Analizde ayrıca Çinli firmaların Kanal İstanbul projesi ile bir süredir yakından ilgilendiğini aktaran yazar, dolayısıyla ABD Başkanı 'ın projede yer almak için yönetimini egale etmesi gerektiğini dile getirdi.

'BİLİMİN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS ALINDI'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından etaplar halinde yapılacağı ve önümüzdeki aylarda temeli atılacağı açıklanan Kanal İstanbul projesinde bilimin üstünlüğü esas alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , yapım çalışmalarına çok kısa zaman kalan Kanal İstanbul projesine yönelik etüt, proje ve danışmanlık çalışmalarının bilimin üstünlüğü, yol göstericiliği ile tamamlandığını söyledi. Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul her yönüyle etüt edildi. Boğazda gemi trafik yükü azalacak, hava, su kalitesi artacak, uluslararası ticaret açısından boğazdaki uzun beklemeler azalacak" dedi.

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