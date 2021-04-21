İsrail basınından Kanal İstanbul itirafı!
Son dakika haberine göre; Kanal İstanbul projesi dünya basınında gündeme gelmeye devam ediyor. İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yayınlanan analizde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘çılgın projesi’ olan Kanal İstanbul, bölgeyi sarsabilir” denildi.
Kanal İstanbul projesi dünya basınında gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez de İsrail basınında yayınlanan geniş bir analizde Kanal İstanbul projesi ele alındı. Zvi Bar'el imzalı analizin başlığında "Erdoğan'ın 'çılgın' kanal projesi Rusya'ya meydan okuyor ve bölgeyi sarsmakla tehdit ediyor" denildi.
DOĞU AKDENİZ VURGUSU
Yazıda, Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın hâkimiyeti üzerinden Kanal İstanbul Projesi ile Türk Boğazları'ndan ticaret ve savaş gemilerinin geçiş ilkelerini düzenleyen Montrö Anlaşması'nın da yeniden tartışmaya açıldığı aktarıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de istediğini aldığına vurgu yapan yazar, İstanbul Boğazı'ndaki dev gemi trafiği nedeniyle Kanal İstanbul projesinin 1990'lardan bu yana dönem dönem tartışıldığını kaydetti.
EKONOMİYİ CANLANDIRACAK
Kanal İstanbul ile Türk ekonomisinin de ciddi şekilde canlanabileceği belirtilen analizde projenin ABD ile Çin'i de karşı karşıya getirebileceği öne sürüldü.
Analizde ayrıca Çinli firmaların Kanal İstanbul projesi ile bir süredir yakından ilgilendiğini aktaran yazar, dolayısıyla ABD Başkanı Joe Biden'ın projede yer almak için Pekin yönetimini egale etmesi gerektiğini dile getirdi.
'BİLİMİN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS ALINDI'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından etaplar halinde yapılacağı ve önümüzdeki aylarda temeli atılacağı açıklanan Kanal İstanbul projesinde bilimin üstünlüğü esas alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapım çalışmalarına çok kısa zaman kalan Kanal İstanbul projesine yönelik etüt, proje ve danışmanlık çalışmalarının bilimin üstünlüğü, yol göstericiliği ile tamamlandığını söyledi. Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul her yönüyle etüt edildi. Boğazda gemi trafik yükü azalacak, hava, su kalitesi artacak, uluslararası ticaret açısından boğazdaki uzun beklemeler azalacak" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mehmet Muş kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Muş'un biyografisi...
- Derya Yanık kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaç yaşında, nereli? İşte hayat hikayesi
- Galata Wind ne zaman işlem görecek? GWİND halka arz sonuçları açıklandı mı? Borsa İstanbul işlem tarihi belli oldu
- Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Hangi bakanlarda değişiklik oldu? İşte yeni kabine listesi...
- Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Mehmet Muş nereli? İşte hayatı
- Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı detayı...
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?
- Survivor ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması: Survivor 2021 SMS Exxen belli oldu mu? İşte 15. hafta detayları...
- Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Acun Ilıcalı son kararını verdi üstü çizildi! Artık yayınlanmayacak! Sonunda resmen belli oldu...
- Ve sonunda belli oldu! Satan pişman! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Beklenti...
- Ev hanımı, işsiz, emekli, çalışmayan herkese ek gelir müjdesi! 3000-4000 TL'ye kadar kazanç! Oturduğunuz yerden...