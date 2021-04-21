İsrail basınından Kanal İstanbul itirafı!

EKONOMİYİ CANLANDIRACAK

Kanal İstanbul ile Türk ekonomisinin de ciddi şekilde canlanabileceği belirtilen analizde projenin ABD ile Çin'i de karşı karşıya getirebileceği öne sürüldü.

Analizde ayrıca Çinli firmaların Kanal İstanbul projesi ile bir süredir yakından ilgilendiğini aktaran yazar, dolayısıyla ABD Başkanı Joe Biden'ın projede yer almak için Pekin yönetimini egale etmesi gerektiğini dile getirdi.