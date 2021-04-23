Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak duyurdu! 8 FETÖ'cü Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

9 ŞAHIS YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma K.lığına teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.