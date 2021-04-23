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Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak duyurdu! 8 FETÖ'cü Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

tarafından yapılan son dakika açıklamasında 'dan yasa dışı yollarla 'a geçmeye çalışan mensubu 8 kişinin yakalandığı ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak duyurdu! 8 FETÖ'cü Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

tarafından yapılan son dakika açıklamasında 'dan yasa dışı yollarla 'a geçmeye çalışan mensubunun 9 kişi yakalandığı ifade edildi.

9 ŞAHIS YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma K.lığına teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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