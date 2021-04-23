Prof. Dr. Güner Sönmez'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması! B ve T hücreleri de savaşıyor

"İnsanlar sadece antikorun koruduğunu düşünüyor ama bağışıklık sistemimizin bir antikor yanıtı, bir de hücresel yanıtı var. B ve T hücreleri viral hastalıklarda ön cephede yer alan savaşçılar. B hücreleri virüsü bir kere tanıdıktan sonra aradan ne kadar zaman geçerse geçsin virüse karşı çok hızlı antikor üretmeye devam edebiliyor. T hücreleri virüsü hemen tanıyor, hem de tüm varyantlarıyla ve savaşıp yok ediyor. Yani antikor miktarını sık sık ölçtürüp anksiyete yaşamaya gerek yok. T hücreleri virüslere karşı bir kere savunma geliştirdikten sonra çok uzun yıllar boyu tüm varyantlarına karşı etkili olacak şekilde savaşabiliyor."