Prof. Dr. Güner Sönmez'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması! B ve T hücreleri de savaşıyor
Koronavirüs aşısının etkisini değerlendiren Üsküdar Üniversitesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, vatandaşların sadece antikora odaklanmaması gerektiği belirtti. Önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sönmez, "B ve T hücreleri de koronavirüs ile savaşmayı sağlıyor” ifadelerine yer verdi.
Üsküdar Üniversitesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, "Aşı olanlar sadece antikorun koruduğunu düşünüyor ancak bağışıklık sistemimizin bir antikor yanıtı, bir de hücresel yanıtı var. Sadece antikor düzeyleri değil, B ve T hücreleri de koronavirüs ile savaşmayı sağlıyor" dedi.
COVID aşısı olduktan sonra sık sık antikor ölçtürmenin gereksiz olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, "T hücreleri virüse bir kez savunma geliştirdikten sonra çok uzun yıllar savaşabiliyor. SARS'ta gördük" dedi.
Aşı yaptıran birçok kişi antikor testleriyle de bağışıklık düzeylerini ölçtürüyor. Ancak Üsküdar Üniversitesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, antikor testlerinin ticari bir furya olduğunu belirterek şu uyarılarda bulunuyor:
"İnsanlar sadece antikorun koruduğunu düşünüyor ama bağışıklık sistemimizin bir antikor yanıtı, bir de hücresel yanıtı var. B ve T hücreleri viral hastalıklarda ön cephede yer alan savaşçılar. B hücreleri virüsü bir kere tanıdıktan sonra aradan ne kadar zaman geçerse geçsin virüse karşı çok hızlı antikor üretmeye devam edebiliyor. T hücreleri virüsü hemen tanıyor, hem de tüm varyantlarıyla ve savaşıp yok ediyor. Yani antikor miktarını sık sık ölçtürüp anksiyete yaşamaya gerek yok. T hücreleri virüslere karşı bir kere savunma geliştirdikten sonra çok uzun yıllar boyu tüm varyantlarına karşı etkili olacak şekilde savaşabiliyor."
2003'te SARS geçiren hastalarda 17 yıl sonraki ölçümlerde bağışıklığın halen devam ettiği ortaya çıktı. Kızamıkçık aşısı olanlarda ise 34 yıldır bu bağışıklığın devam ettiği tespit edildi. Dolayısıyla COVID-19'da da herkes aşılandıktan ve T hücreleri virüsü tanır hale geldikten sonra grip gibi olacak."
T HÜCRELERİ MUTANTLARI TANIYOR
- Bir araştırmaya göre T hücreleri virüsün 52 parçasını tanıyor. Yani tüm varyantları tanıyabiliyor.
- T hücreleri basit kan tahlilleri ile saptanamıyor ancak antikorlar saptanabiliyor. Bu nedenle antikor değerleri ölçülüyor.
- T hücreleri araştırmalara göre varyantlardan etkilenmiyor. Yani savaşmaya devam edebiliyor.
- T hücreleri hastalıktan korumayabilir ancak hastalığın ağır seyretmesini önler.
- T hücrelerinin hafızası çok uzun sürelidir bu nedenle virüsü sadece bir kere tanıması yeterli.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 23 Nisan Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet bugünkü Cuma hutbesini yayımladı! İşte Cuma hutbesi tam metni
- BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu şıkır şıkır! Bayram tadında binlerce üründe indirim çılgınlığı! Smart TV, akıllı saat, kulaklık...
- 23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte çalışma saatleri...
- 23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı?
- Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
- 23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!
- Facebook coin ne zaman borsaya girecek? Facebook coin borsaya girdi mi? Diem coin...
- En güzel 23 Nisan kutlama mesajları! Hiç görülmemiş, farklı 23 Nisan resimli kutlama mesajları...
- Ev alacaklara müjde! Birçok kolaylık sağlanacak! Banka kredisi yok, düşük faiz, uzun vade...
- SGK değişikliği duyurdu! Erken emeklilik için değişiklik yaşandı! O tarihe dikkat...
- Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Survivor Merve neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Hemen hemen herkes kullanıyor! O paralar anında hesabınıza geri yatıyor! İşte başvuru sayfası...