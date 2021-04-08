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AB'de koronavirüs aşısı krizi! WhatsApp mesajları ifşa oldu: Almanya ve Fransa aşıların çoğunu kendisine saklıyor

medyası AB diplomatlarının aşı hakkında yaptığı şakalara ait mesajlara ulaştı. Mesajlardaki iddialar kısa sürede 'nın gündemine oturdu. Diplomatların arasında geçen mesajlaşmalarda ' ve aşıların çoğunu kendisine saklıyor' ifadeleri yer aldı. İddiaya göre bir AB diplomatı başka bir mesajda, “ ile rekabet etme görevi zaten göz korkutucu görünüyordu; şimdi aynı anda ittifakla da rekabet etmek de aynı şekilde görünüyor.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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AB'de koronavirüs aşısı krizi! WhatsApp mesajları ifşa oldu: Almanya ve Fransa aşıların çoğunu kendisine saklıyor

Koronavirüs pandemisinin üçüncü dalgasını yaşayan 'da aşı krizi sürüyor. 27 üye ülkenin bulunduğu 'nde (AB) aşılama oranı hala yüzde 13 bandında.

AB diplomatlarının koronavirüs aşısı hakkındaki mesajlaşmalarının ortaya çıktığı iddiası ise krizi daha da derinleştirecek cinsten. basının gündeme taşıdığı iddiaya göre, diplomatların WhatsApp yazışmalarında birlikteki aşı paylaşımı hakkında şaka ile karışık ve 'yı itham ettiği görüldü.

Aynı haberlere göre, diplomatların arasında geçen mesajlaşmalarda 'Almanya ve Fransa aşıların çoğunu kendisine saklıyor' ifadeleri yer aldı. Diplomatların yazışmalarında bu nedenle diğer birlik ülkelerine yeteri kadar aşı kalmadığı iddiası var.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında , Almanya, Fransa ve Kovid-19 aşısı için ittifak anlaşması imzalamıştı.

Diplomatların WhatsApp yazışmalarında ittifakta yer almayan bazı üye ülkelerin bu durumu tehdit olarak algıladığı bilgisi de yer alıyor.

Aynı yazışmalarda bu ülkelerin aşı dağıtımında dışlanmaktan korktukları bilgisin de altı çiziliyor.

gazetesinin iddiasına göre, bu durum hakkında bir AB diplomatı şu mesajı paylaştı;

'ABD ile rekabet etme görevi zaten göz korkutucu görünüyordu; şimdi aynı anda ittifakla da rekabet etmek de aynı şekilde görünüyor.'

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