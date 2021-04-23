İstanbul'da derelere pislik içinde kaldı! Dereler ölüm saçıyor İBB'ye tepki yağıyor
İstanbullular, derelerin her geçen gün pislik içinde kalmasından sonra CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Derelerin temizlenmemesinden dolayı hem çevre kirliliği artış gösterdi hem de vatandaşın sağlığı tehlikeye atıldı.
Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere Deresi'nin rengi griye döndü. Derenin hemen kenarında bulunan bir kanaldan ise siyah renkte su aktığı görüldü. Bu bölgede yaşayanlar, derenin renginin fabrika atıklarından kaynaklı değiştiğini ifade ediyor.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde, çevresinde hayvanların otlatıldığı dereye bağlanan kanal suyunun ise turuncu aktığı görülüyor.
Mahalle sakinleri, basın mensuplarına, derelere ıslah çalışması yapılması gerektiğini dile getirerek, ilgililerden atık döken işletmelere cezai işlem uygulanmasını talep etti.
İSTANBUL'UN DERELERİ RENGARENK
İstanbul'un dereleri son günlerde rengarenk akıyor. Daha önce Arnavutköy'de dere kırmızı akmıştı. Esenyurt'taki Haramidere de farklı günlerde mavi, kırmızı, sarı, yeşil ve siyah akmıştı. Yetkililer derelerden örnekler alırken geçen süreye rağmen henüz açıklama yapılmadı.
Başakşehir'den başlayarak Avcılar'a kadar uzanan ve çevresinde tarım arazilerinin bulunduğu dere, bırakılan atıklar nedeniyle turuncuya boyandı.
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