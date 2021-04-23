İstanbul'da derelere pislik içinde kaldı! Dereler ölüm saçıyor İBB'ye tepki yağıyor

İSTANBUL'UN DERELERİ RENGARENK

İstanbul'un dereleri son günlerde rengarenk akıyor. Daha önce Arnavutköy'de dere kırmızı akmıştı. Esenyurt'taki Haramidere de farklı günlerde mavi, kırmızı, sarı, yeşil ve siyah akmıştı. Yetkililer derelerden örnekler alırken geçen süreye rağmen henüz açıklama yapılmadı.