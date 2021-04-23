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İstanbul'da derelere pislik içinde kaldı! Dereler ölüm saçıyor İBB'ye tepki yağıyor

İstanbullular, derelerin her geçen gün pislik içinde kalmasından sonra CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Derelerin temizlenmemesinden dolayı hem çevre kirliliği artış gösterdi hem de vatandaşın sağlığı tehlikeye atıldı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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İstanbul'da derelere pislik içinde kaldı! Dereler ölüm saçıyor İBB'ye tepki yağıyor

ile 'dan geçen derelerin rengi çevre kirliliği nedeniyle turuncu ve gri akmaya başladı.

Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen 'nin rengi griye döndü. Derenin hemen kenarında bulunan bir kanaldan ise siyah renkte su aktığı görüldü. Bu bölgede yaşayanlar, derenin renginin fabrika atıklarından kaynaklı değiştiğini ifade ediyor.

'nde, çevresinde hayvanların otlatıldığı dereye bağlanan kanal suyunun ise turuncu aktığı görülüyor.

Mahalle sakinleri, basın mensuplarına, derelere ıslah çalışması yapılması gerektiğini dile getirerek, ilgililerden atık döken işletmelere cezai işlem uygulanmasını talep etti.

İSTANBUL'UN DERELERİ RENGARENK

'un dereleri son günlerde rengarenk akıyor. Daha önce 'de dere kırmızı akmıştı. Esenyurt'taki Haramidere de farklı günlerde mavi, kırmızı, sarı, yeşil ve siyah akmıştı. Yetkililer derelerden örnekler alırken geçen süreye rağmen henüz açıklama yapılmadı.

'den başlayarak Avcılar'a kadar uzanan ve çevresinde tarım arazilerinin bulunduğu dere, bırakılan atıklar nedeniyle turuncuya boyandı.

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