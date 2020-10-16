CHP'li İBB İstanbul'da üst geçitleri 6 ay önce kurulan özel bir şirkete kiraya verdi

ÜST GEÇİTLER NEYDİ NE OLDU

İBB'ye ait olan birçok araziyi satışa çıkaran Ekrem İmamoğlu, şimdi de üst geçitleri özel bir şirkete kiraladı. AK Parti döneminde belediyenin ve hükümetin yaptığı icraatların halka gösterildiği üst geçitler şimdilerde özel bir şirket tarafından kiraya veriliyor.