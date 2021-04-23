Son dakika: Bakan Koca güzel haberi verdi! O ilde yüzde 20 düşüş
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var.
Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız. pic.twitter.com/dvP667bbmw— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2021
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