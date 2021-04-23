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Son dakika: Bakan Koca güzel haberi verdi! O ilde yüzde 20 düşüş

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. 'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Son dakika: Bakan Koca güzel haberi verdi! O ilde yüzde 20 düşüş

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. 'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var.

Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

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