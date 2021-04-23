23 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 23 Nisan paylaşımı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 23 Nisan paylaşımı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından 16.15'te bir açıklama yapacağını belirterek, büyük merak uyandırmıştı. Sürpriz yapan Bakan Koca, "Basın açıklamamız" adı bir video paylaşarak 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu torununa devretti. İşte o açıklama...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 23 Nisan paylaşımı

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

GÖZLER 16.15'E DÖNDÜ

Bakan Koca, "Saat 16.15'te bir açıklama yapacağım." dedi.

23 NİSAN SÜRPRİZİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugün 16.15'te açıklama yapacağını duyurmuştu.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA