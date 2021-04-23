Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 23 Nisan paylaşımı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 16.15'te bir açıklama yapacağını belirterek, büyük merak uyandırmıştı. Sürpriz yapan Bakan Koca, "Basın açıklamamız" adı bir video paylaşarak 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu torununa devretti. İşte o açıklama...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
GÖZLER 16.15'E DÖNDÜ
Bakan Koca, "Saat 16.15'te bir açıklama yapacağım." dedi.
23 NİSAN SÜRPRİZİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugün 16.15'te açıklama yapacağını duyurmuştu.
İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:
April 23, 2021
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