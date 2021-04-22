Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Türkiye'de bir ilk! Hatay'da demir attı

GÜNLÜK 28 MİLYON METREKÜP GAZLAŞTIRMA KAPASİTESİ

Boyu 295 metre, genişliği 46 metre olan Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliği bulunuyor. Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.