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Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Türkiye'de bir ilk! Hatay'da demir attı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin, sertifikasyon işlemlerinin ardından 'ın ilçesindeki limana demirlediğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2021
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Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Türkiye'de bir ilk! Hatay'da demir attı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'ne kayıtlı ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ertuğrul Gazi'nin Türk bayrağını göndere çeken ilk FSRU gemisi olduğunu belirtti.

Geminin sertifikasyon işlemlerinin ardından 'daki limana demirlediğini belirten Dönmez, "Test işlemlerinin ardından işletmeye alınacak gemimiz ülkemizin doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK 28 MİLYON METREKÜP GAZLAŞTIRMA KAPASİTESİ

Boyu 295 metre, genişliği 46 metre olan Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliği bulunuyor. Geçen yıl 'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.

Geminin LNG depolama kapasitesi ise 170 bin metreküp seviyesinde bulunuyor. Türkiye, doğal gaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedefliyor.

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