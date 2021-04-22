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Son dakika: Erzincan Havalimanına Yıldırım Akbulut'un ismi verildi

Son dakika haberine göre Havalimanı'nın ismi değişti. Havalimanına, geçen hafta çarşamba günü hayatını kaybeden eski başbakanlardan 'un ismi verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut geçen çarşamba günü 86 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısı sonrası, merhum siyasetçinin isminin Erzincan Havalimanı'na verileceğini açıklamıştı. Havalimanının ismi bugün Yıldırım Akbulut olarak değişti.

1935 yılında Erzincan'da doğan Yıldırım Akbulut, siyasi hayatında Adalet Partisi Erzincan İl Başkanlığı yaptı, ilk defa 1983 Türkiye genel seçimlerinde ANAP Erzincan milletvekili olarak TBMM'ye girdi.


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