Son dakika: Erzincan Havalimanına Yıldırım Akbulut'un ismi verildi

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut geçen çarşamba günü 86 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısı sonrası, merhum siyasetçinin isminin Erzincan Havalimanı'na verileceğini açıklamıştı. Havalimanının ismi bugün Yıldırım Akbulut olarak değişti.

1935 yılında Erzincan'da doğan Yıldırım Akbulut, siyasi hayatında Adalet Partisi Erzincan İl Başkanlığı yaptı, ilk defa 1983 Türkiye genel seçimlerinde ANAP Erzincan milletvekili olarak TBMM'ye girdi.



