2 milyar dolarla kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafı ortaya çıktı!

NEREYE KAÇTIĞI BELLİ OLDU

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği öğrenildi. Son 24 içinde internet sistemlerini kapatarak yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) Tayland'a gittiği kaçtığı iddia edilen Özer'in hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmadığı için 20 Nisan günü Tiran'a yaptığı seyahatte herhangi bir sıkıtı yaşamadığı öğrenildi.

On binlerce kişinin büyük mağduriyet yaşadığı ve dolandırıcılık şüphesi uyandıran bu gelişmeyi SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ali Murat Kırık ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tunay Kamer sabah.com.tr'ye değerlendimişti.