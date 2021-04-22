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2 milyar dolarla kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafı ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre… Kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla ilgili aranan 'in kurucusu 'in 'den ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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2 milyar dolarla kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafı ortaya çıktı!

'de işlem yapan kripto para borsalarından 'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu 'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü.

Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Bu arada Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de 'a gittiği belirlendi. Faruk Fatih Özer'in 'ndan ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı.

NELER OLDU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak"suçundan re'sen soruşturma başlattı.

MAĞDURLAR İFADE VERECEK

Gerek İnstagram gerekse Twitter hesabını kapatarak kayıplara karışan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in 20 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı tespit edildi. Şüphelinin hangi ülkeye kimlerle kaçtığı araştırılıyor. Savcılığın soruşturma kapsamında mağdur isimlerin ifadesine başvurması bekleniyor.

NEREYE KAÇTIĞI BELLİ OLDU

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği öğrenildi. Son 24 içinde internet sistemlerini kapatarak yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) Tayland'a gittiği kaçtığı iddia edilen Özer'in hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmadığı için 20 Nisan günü Tiran'a yaptığı seyahatte herhangi bir sıkıtı yaşamadığı öğrenildi.

On binlerce kişinin büyük mağduriyet yaşadığı ve dolandırıcılık şüphesi uyandıran bu gelişmeyi SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ali Murat Kırık ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tunay Kamer sabah.com.tr'ye değerlendimişti.

DİKKAT ÇEKEN VERİ: İDDİALARI DESTEKLER NİTELİKTE...

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre THODEX, Dogecoin'de yaşanan yükselişlerin ardından sorun çıkarmaya başladı. Kullanıcılar, THODEX borsasındaki paralarını farklı borsalara transfer etmek istediklerinde, borsada kesintiler yaşandığını ve THODEX'in işlemlere izin vermediğini söylerken, 2 milyon Dogecoin kampanyasının kripto para borsasını batırmış olabileceği düşünülüyor. Dogecoin fiyatının son 1 ayda %800 artması da bu iddiaları destekler nitelikte.

KRİPTO PARA BORSASINA GİRERKEN NELER YAPILMALI?

Mağdurlar parasını alabilecek mi? MAĞDURLAR PARASINI ALABİLECEK Mİ?

Yapılması gerekenler:

Asla güvenilir olmayan kripto para borsalarına yatırım yapılmamalıdır.

Borsa platformu araştırılırken yeni bir platform ile karşılaşıldığında arkasındaki şirket/şirketler grubu araştırılmalı ve güvenilir olduklarından emin olunmalıdır.

Kişisel hesaplara girişlerde kullanılan genel önlemler (2 faktörlü doğrulama, e-mail, sms konfirmasyonu) geçerlidir.

Thodex CEO'sunun firar fotoğrafı! THODEX CEO'SUNUN FİRAR FOTOĞRAFI!
Mağdurlar parasını alabilecek mi? MAĞDURLAR PARASINI ALABİLECEK Mİ?

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